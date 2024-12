Ilrestodelcarlino.it - "No all’ampliamento del Lungo Savio"

Marco Casali attacca sull’ampliamento del centro commerciale. "Lunedì in commissione si è affrontato l’ampliamento che la giunta vorrebbe concedere – spiega in una nota il capogruppo di Fratelli d’Italia – Sulla carta può sembrare piccolo, poco meno di 300 mq, ma che dietro nasconde lo sviluppo di una grande unità commerciale che andrebbe a sopprimere oltre 10 negozi della galleria per far posto ad un unico punto vendita. In cambio 8 parcheggi proposti dalla catena distributiva e qualche intervento sul verde calcolato nella miseria di 5mila euro. Il tema è molto più ampio. Lunedì, con tutta probabilità, la cosa andrà in consiglio. Si invita la giunta a togliere la delibera dall’ordine del giorno e aprire una riflessione più ampia. In alternativa il Partito Democratico ha l’occasione per far capire da quale parte stare".