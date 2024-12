Nerdpool.it - New Arc Line – la Città del Futuro, ma non è Oro tutto ciò che luccica

Vi avevamo parlato della Early access in arrivo e finalmente lo abbiamo potuto provare. New Arcè un affascinante RPG Open World sviluppato da Dreamate Games, un piccolo studio con un grande obiettivo. La data di uscita è ancora da stabilire ma lo sviluppo sembra a buon punto, anche se, vi anticipiamo, ci sono ancora dei problemi da risolvere.Vivi la rivoluzione industriale del 1900 in questo mondo steampunk fantasy, dove il progresso tecnologico si impone sulla magia che un tempo lo governava. Con l’arrivo della tecnologia molte persone hanno abbandonato le tradizioni e abbracciato il progresso, vedendolo come il luminosoche l’immagine della grandedi New Arc proiettava sul mondo. Una rivoluzione che porta a molti scompigli, con gli operai che ora si ritrovano senza lavoro per via dell’implementazione di Automi e i tumulti che iniziano ad aumentare.