Nerviano, modem a fuoco in un appartamento: paura nel quartiere Gescal

(Milano), 18 dicembre 2024 - Un incendio solo sfiorato per fortuna in unAler. Colpa di undifettoso, che ha rischiato di innescare un rogo con conseguenze ben peggiori all’interno di undelle case Aler nel, in via Kennedy 54. Le fiamme si sono sprigionate dall’apparecchio elettronico, iniziando a propagarsi all’interno di una stanza. L’intervento tempestivo dei vigili deldi Rho, supportati dai carabinieri, ha permesso di contenere il rogo prima che si estendesse al resto dell’abitazione. Per fortuna i danni sono stati limitati: le pareti della stanza sono rimaste annerite, ma le fiamme non hanno coinvolto altre abitazioni dell’edificio. Tuttavia, un uomo di 71 anni, residente nell’, è stato trasportato in ospedale a causa di un’intossicazione provocata dai fumi dell’incendio.