Nella guida le voci dei cingolani | Raccontiamo bellezze e sapori

Un modo nuovo per conoscere Cingoli è stato realizzato da mymediaidea di Andrea Longo (foto) che, con la collaborazione di Mirko Montecchiani, si è impegnato partendo da questo presupposto: "Cingoli è nota attraverso le immagini dei suoi luoghi più famosi, ma ho pensato di offrire una visione più intima e autentica. Con “Un salto a Cingoli“, i turisti potranno esplorare angoli suggestivi e meno noti: piazze nascoste, vie pittoresche, scorci mozzafiato". E la piattaforma ha una sua peculiare originalità. "Le informazion sono arricchite dalledeiche raccontano aneddoti, tradizioni e curiosità: gli abitanti diventano narratori". Gli utenti possono esplorare in modo interattivo ledi Cingoli. "Certo, ma possono anche entrare – precisa Longo – in contatto con i residenti.