Sbircialanotizia.it - Natale, occhio a stuzzichini e apericene: i consigli del nutrizionista

Leggi su Sbircialanotizia.it

Vestita: "Rischio di mettere su qualche chilo c'è, verdure prima dei pasti per salvare la linea" Tempo di brindisi prenatalizi,- sempre più in voga- e incontri in cui non manca mai cibo o bollicine. Con tutto questo "ovviamente il rischio di ingrassare in queste feste c'è. Ogni anno lo sperimentiamo. Ma non si .