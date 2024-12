Lanazione.it - Narratori digitali. Iscrizioni aperte

Un percorso di educazione all’audiovisivo nato per raccontare il presente, a partire da storie di vita che intrecciano identità multiculturali. Si chiama “Fuoricampo” il progetto pensato per educare all’audiovisivo e raccontare il presente che gli studenti del Centro provinciale istruzione adulti (CPIA 1 Perugia) stanno realizzando in collaborazione con il PerSo – Perugia Social Film Festival e la Fondazione la Città del Sole Onlus. Itinerario portante è Narrare il presente, un percorso formativo suddiviso in tre tappe: scrittura del soggetto (dicembre 2024), raccolta delle storie, sviluppo della consapevolezza culturale e degli strumenti narrativi. Sceneggiatura (gennaio - febbraio 2025): trasformazione dei materiali in storie cinematografiche, con focus su fotografia, ripresa e montaggio.