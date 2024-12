2anews.it - Napoli Basket, ora è ufficiale il ritorno di Tomislav Zubcic

Leggi su 2anews.it

L’ala croata, classe 1990,, ha raggiunto un accordo fino al termine della stagione, con opzione per un altro anno in caso di salvezza, con la. La S.S.comunica di aver raggiunto un accordo fino al termine della stagione, con opzione per un altro anno in caso di salvezza, con .