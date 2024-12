.com - Morto Sergio Giunta, storico massaggiatore di Torino e Juventus

"Il Presidente Urbano Cairo e tutto il Torino Football Club – si legge in una nota dei 'granata' – sono vicini con affetto alla famiglia nel ricordo di Sergio Giunta, massaggiatore del Torino dal 1980 al 1994 dapprima nel Settore Giovanile e poi in Prima Squadra, dove si è sempre distinto per le sue doti di competenza, disponibilità e umanità. Alla moglie, signora Adriana, alla figlia Erika, alle nipoti Sofia e Alice, ai suoi cari e ai tantissimi amici il profondo cordoglio e il fraterno abbraccio del mondo granata". Sul sito del Torino, si fa sapere che i funerali si volgeranno in forma strettamente privata venerdì 20 dicembre.