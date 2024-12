Laverita.info - Milano sprofonda e Sala si dà al gin tonic

In un recente video diffuso sui social il sindaco racconta della sua passione per i cocktail, preparati nella sua casa al mare. Nulla di male, ma inquieta che un primo cittadino balbetti di fronte alle rivolte etniche e poi si dilunghi in ricette da barman.