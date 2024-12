Lapresse.it - Milano, Ibra consegna doni ai bambini del ‘Buzzi’

Regione Lombardia, con il presidente Attilio Fontana, e il Milan, con Zlatanhimovi?, per un momento di solidarietà e vicinanza in vista del Natale. Questo lo spirito che ha caratterizzato la visita effettuata mercoledì pomeriggio dal governatore lombardo e dal dirigente rossonero all’ospedale pediatrico Buzzi diperre – grazie alle iniziative ‘Il giocattolo sospeso’ della Regione e a quelle della Fondazione Milan –e sorrisi ai giovani pazienti della struttura sanitaria. A rappresentare la società rossonera anche le due giocatrici del club femminile Chanté Dompig e Monica Renzotti e per l’ospedaleil direttore generale dell’Asst Maria Grazia Colombo.