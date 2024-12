Ilrestodelcarlino.it - Mercatino genuino e vin brulé in piazza

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Prosegue con l’approssimarsi del Natale il fitto calendario di eventi programmati per il periodo delle festività a Castiglione, imbiancata nei giorni scorsi da un’abbondante nevicata. Domenica 22 dalle 10 ’Mercato’ vicino alla Casa di Babbo Natale inMarconi, accanto al palazzo comunale, con i i prodotti del territorio, perfetti per i regali. Alle 16.30 il Coro castiglionese e il Coro della Chiesa terranno compagnia ai visitatori per le vie del paese. Dalle 17 ine al Parco della Rimembranza laboratori per bambini nella Casa di Babbo Natale e stand con caldarroste e vin. Martedì 24 sarà il giorno dell’arrivo di Babbo Natale che dalle 15.30 sarà per le strade del paese e attenderà i bambini per i regali nella sua casa presso la Pro Loco; il pomeriggio in centro sarà animato dalla Banda Sisto Predieri.