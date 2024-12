Ilgiorno.it - Marcheno, 60 chili di cocaina termosaldati dentro l’auto: tre pusher in manette

(Brescia) – Importante colpo assestato dai carabinieri di Brescia e della compagnia di Gardone Valtrompia al mercato delle sostanze stupefacenti. Sessantadisono stati sequestrati dopo che trealbanesi sono finiti in. Sabato mattina, ai militari della Stazione di Gardone Val Trompia hanno proceduto all’arresto di tre cittadini albanesi, incensurati, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso di un controllo, la pattuglia ha fermato un veicolo con targa albanese, adibito al trasporto di persone, su cui viaggiavano i tre uomini. Interpellato sulla destinazione del mezzo, il conducente non ha saputo fornire una valida risposta. Visto l’atteggiamento evasivo e le risposte fornite, i militari hanno proceduto ad un controllo interno del veicolo, su cui erano stivate alcune valigie e buste di plastica.