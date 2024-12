Modenatoday.it - Maranello: riqualificata la ciclopedonale Pozza-Centro con nuova illuminazione e asfalto

Leggi su Modenatoday.it

Si sono conclusi nei giorni scorsi i lavori di riqualificazione effettuati lungo il percorsoche collegaaldi, lungo Via per Vignola.L’intervento ha visto la completa riasfaltatura della pista ciclabile nel tratto compreso tra Via Obici e Via Fonda, il.