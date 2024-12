Manovra terminato esame in Commissione

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

0.27 Chiuso l'degli emendamenti alla legge di bilancio inBilancio della Camera. E' stato approvato il mandato ai relatori Ylenja Lucaselli (FdI), Mauro d'Attis (FI), Silvana Comaroli (Lega) e Francesco Saverio Romano (Noi Moderati) a riferire in Aula. In mattinata, alle 10.00 è prevista la capigruppo di Montecitorio che definirà la tempistica per l'approdo in Aula del provvedimento.