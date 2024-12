Sbircialanotizia.it - Manovra, ok finale dopo Natale: da pensioni a rimborsi per ministri non eletti, le novità

Leggi su Sbircialanotizia.it

Ok a stretta compensi extra-Ue. Web tax solo per i big e Ires ridotta per chi reinveste. Capigruppo Camera oggi alle 10 per stabilire tempi lavori in aula Dalla mini-Ires per chi investe e assume al bonus elettrodomestici, dall'anticipostico con la previdenza complementare aideinon parlamentari. Sono alcune dellepreviste .