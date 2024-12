Manovra Lampugnale PI Confindustria | Poco incisiva manca impulso su investimenti

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – Ladi bilancio "è un passaggio cruciale per la politica economica del nostro Paese, tanto più in questa congiuntura internazionale caratterizzata da sfide globali in ambito geopolitico, energetico e tecnologico. E fra le scelte essenziali da adottare per promuovere la crescita sostenibile e rafforzare la competitività dell'Italia ci sono quelle per il .