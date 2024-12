Mamma e figlio muoiono durante il parto

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

15.10 Unae il bambino che portava in grembo sono mortiilal Policlinico San Matteo di Pavia. La giovaneera stata ricoverata al redi ostetricia dove è morta per una crisi respiratoria. I medici hanno tentato di salvare il nascisturo con il taglio cesareo, ma il bambino era già morto. L'osspedale ha disposto un accertamento diagnostico per fare luce sulle cause della tragedia.