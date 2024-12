Ilgiorno.it - Mamma e figlio morti durante il parto: la Procura apre un’inchiesta sulla tragedia di Andreea e Sasha

Pavia, 18 dicembre 2024 – Ladella Repubblica di Pavia ha aperto un fascicolo per far lucemorte diMihaela Antochi e del neonatoAndrei Lovin. La donna era stata ricoverata ieri al San Matteo per dare alla luce il suo bambino, ma qualcosa è andato storto. Sembra che il liquido amniotico che in alcuni casi può diventare tossico sia andato in circolo provocando l’arresto cardiaco della 30enne di origine romane alla sua prima gravidanza. Il successivo taglio cesareo effettuato nel tentativo di salvare almeno il piccoloAndrei non ha dato l’esito sperato. Anche il piccolino non ce l’ha fatta. Ogni manovra tentata per rianimarlo è risultata vana. CASORATE - PAVIA -SALAPIANO 9 OSTETRICIA DEA SAN MATTEO VARIE FOTO TORRES Dopo la querela presentata dal marito e padre delle vittime, Florin Catalin Lovin residente a Villanterio, è stato avviato un procedimento penale per accertare le circostanze dei decessi e a verificare eventuali responsabilità da parte del personale sanitario coinvolto.