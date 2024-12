Agi.it - Malattia del Congo, il 55enne nel Trevigiano è morto di malaria

AGI - Era stato infettato dallaildi Trevignano, in provincia di Treviso,a causa di una febbre con emorragia. Lo comunica l'ospedale Spallanzani di Roma, dopo gli esami sui campioni di sangue eseguiti sull'uomo che era rientrato dalda cui non è emersa la presenza di altri agenti patogeni e virali co-infettanti. In risposta ad alcune affermazioni comparse sulla stampa di oggi la Regione del Veneto precisa che: è fatto obbligo segnalare, in attesa degli accertamenti, anche il solo sospetto di malattie infettive che possono rappresentare un rischio per la collettività, nelle tempistiche previste dalla normativa nazionale e internazionale vigente; è importante che l'informazione arrivi ai cittadini direttamente dalle istituzioni a garanzia di trasparenza e veridicità, onde evitare che venga diffusa attraverso altri canali in modo incompleto o distorto.