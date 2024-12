Today.it - Madre e figlio muoiono in ospedale durante il parto

Una donna e il bimbo che stava per dare alla luce sono mortiilal Policlinico San Matteo di Pavia. Inutili i tentativi dei medici di effettuare un cesareo per salvare almeno il neonato. Dalle prime informazioni sembra che per la giovanepossa essere stata fatale una crisi.