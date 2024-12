Lotterie | qual è il profilo del giocatore del 10eLotto?

Leggi su Dailynews24.it

Sono gli uomini, soprattutto al Sud, i più sensibili al fascino del: a dirlo è l’ultima indagine in ordine di tempo dell’Osservatorio Lottomatica, che traccia un bilancio delle preferenze degli utenti in questo 2024 prossimo alla chiusura per quanto riguarda il gioco derivato dal Lotto. In particolare, l’analisi porta alla luce numeri e dati .L'articoloè ildeldel