Feedpress.me - L'omicidio di Lino Celesia in una discoteca di Palermo: condannato a 12 anni l'imputato minorenne

Leggi su Feedpress.me

Il gup del Tribunale per i minorenni di, Antonella Pardo, haa 12di reclusione il giovane, da poco diventato maggiorenne, che il 20 dicembre del 2023 sparò e uccise il 22enne, ex calciatore, nellaNot3. Durante il processo, celebrato col rito abbreviato, il giovanein aula ha detto di essersi pentito del suo gesto. La procuratrice per i minorenni.