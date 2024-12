Sbircialanotizia.it - “Lo dico a Babbo Natale”, lo psichiatra boccia la ‘minaccia’ dei genitori

Leggi su Sbircialanotizia.it

LoMencacci: "Ai piccoli meglio dare spiegazioni semplici e chiare su un comportamento sbagliato" Quando i bimbi di 2-5 anni fanno i capricci, ricorrere al ricatto emotivo per farli smettere, soprattutto 'mettendo in mezzo'("fai il bravo o niente regali"), non è una buona idea. Perché può avere "delle conseguenze, può lasciare .