“Lo dico a Babbo Natale”, lo psichiatra boccia la ‘minaccia’ dei genitori

(Adnkronos) – Quando i bimbi di 2-5 anni fanno i capricci, ricorrere al ricatto emotivo per farli smettere, soprattutto ‘mettendo in mezzo’(“fai il bravo o niente regali”), non è una buona idea. Perché può avere “delle conseguenze, può lasciare delle tracce anche più durature di quanto si pensi”, incidendo “in primo luogo su un senso di insicurezza emotiva” nei piccoli. E in secondo luogo può “stimolare sensi di colpa piuttosto inappropriati, spingendo i bimbi a “sentirsi responsabili di alcune condizioni come appunto il mancato passaggio di, che ha un peso molto grande nelle loro menti”. A mettere in guardia sui rischi di questa strategia, a cui ammette di ricorrere un quarto deidi bimbi under 5, secondo un sondaggio condotto da ricercatori negli Usa, è Claudio Mencacci, co-presidente della Società italiana di neuropsicofarmacologia (Sinpf) e direttore emerito di Psichiatria all’Asst Fatebenefratelli-Sacco di Milano, commentando all’Adnkronos Salute i dati dello studio dell’università del Michigan.