Lega la letterina a un palloncino. Le arrivano i doni

Da Erba a Rho, prima di ripartire per la Lapponia. È la storia delladestinata a Babbo Natale scritta da Beatrice Taccone, una bambina di 10 anni, lanciata in cielo attaccata ad un gruppo di palloncini. Dopo due giorni e mezzo di viaggio i palloncini con lasono caduti nel campo da calcio dell’oratorio San Carlo e sono stati ritrovati da un gruppo di atleti della squadra di calcio 2015-2016 prima degli allenamenti. Ragazzini e dirigenti della Victor Calcio hanno raccolto i palloncini con lae deciso di dare una mano a Beatrice affinché il messaggio arrivi a destinazione. "È stata davvero una sorpresa trovare palloncini e- racconta il presidente della Victor Calcio Fabio Paggiaro -. La prima cosa che voglio dire alla piccola Beatrice è che li abbiamo gonfiati nuovamente in modo che potessero continuare il viaggio verso la casa di Babbo Natale.