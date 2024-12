Fanpage.it - L’allenamento estremo di Tyson Fury, 500kg in palestra e shark tanking: “Come in un campo di prigionia”

Leggi su Fanpage.it

Manca sempre meno alla sfida tra Usyk eche si svolgerà a Ryihad, sabato 21 dicembre. Per il campione britannico sarà l'occasione per la rivincita dopo la bruciante sconfitta dello scorso maggio e si è preparato in modo impressionante: dieta ferrea, sedute didevastanti, infinite sessioni sul ring. Un regime di allenamento mai affrontato prima.