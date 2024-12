Ilrestodelcarlino.it - L’abbraccio tra Luca e il papà in diretta tv

Tempo di sorprese e di nuove emozioni per il “Giglio” nazionale. Dopo le lacrime versate inper l’uscita dalla casa più spiata d’Italia della bella Julia (la concorrente che ha conquistato il suo cuore), perGiglioli, il parrucchiere reggiano tra i più amati dalla community del Grande Fratello Vip, lunedì sera sono arrivate le note positive. "Ho sentito i tuoi progetti e li condivido tutti, io ci sono". Con queste parole, il padre Filippo, ha varcato la mitica porta rossa per abbracciare il figlio che si sta rivelando uno dei protagonisti indiscussi di questa edizione del programma condotto da Alfonso Signorini. "Questo distacco vi servirà per capire quanto vi amate. Ti aspettiamo". Incalzato da Signorini, Filippo Giglioli,di, nonché capostipite di una delle attività a conduzione familiare più longeve della città, ha anche aggiunto che nel negozio "le clienti chiedono perché è andato via" e invocano la sua presenza.