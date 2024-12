Agrigentonotizie.it - La sparatoria con un morto al Villaggio Mosè, i tre imputati davanti al gup

Leggi su Agrigentonotizie.it

L'inchiesta per la morte di Roberto Di Falco, rimasto ucciso lo scorso 28 febbraio a conclusione di unaavvenuta nel piazzale di una concessionaria al, approda in aula per l'udienza preliminare. I difensori degli, prima di pronunciarsi sulla strategia.