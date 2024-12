Fanpage.it - La nostra prossima casa su Marte ha un aspetto diverso da qualsiasi abitazione: il progetto Hab-1

Leggi su Fanpage.it

Le abitazioni spaziali sono state posizionate tra le montagne himalayane del Ladakh, un luogo che presenta condizioni climatiche estreme e aria rarefatta. L'è costruita interamente in Teflon ed è stata progettata dall'agenzia spaziale indiana Isro. Tra le caratteristiche c'è anche un sistema per smaltire i rifuti in modo autonomo.