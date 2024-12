Leccotoday.it - La lunga annata della Prefettura: 492 segnalazioni all'antimafia. Sei Cavalieri

Leggi su Leccotoday.it

Tradizionale bilancio di fine anno per ladi Lecco. La Casa dell'Economia di viale Tonale ha ospitato il momento organizzato dall'ente governativo. Non solo, perchè è stato - come da tradizione - il momento per la nomina ufficiale dei sei nuoviRepubblica Italiana.