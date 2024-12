Agrigentonotizie.it - La love story impossibile col "nemico" già fidanzato: così è nato lo scontro tra le famiglie di Villaseta e Porto Empedocle

Leggi su Agrigentonotizie.it

Non come i Capuleti e i Montecchi di Verona, i protagonisti della più famosa delle storie d'amore nate dalla penna di William Shakespeare. E neanche come Abelardo ed Eloisa di Alexander Pope. La relazione sentimentale non gradita, anzi osteggiata, fra un uomo - giàe "" - e una.