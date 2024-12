Sport.quotidiano.net - La gara coi ferraresi sarà diretta da Angelillo di Nola

Leggi su Sport.quotidiano.net

Ascoli-Spal,in programma venerdì sera allo stadio Del Duca (avvio alle 20.30) e valevole per il primo turno di ritorno del girone b del campionato di serie C,da Lucio Felicedella sezione di. Il fischietto campano potrà vantare l’ausilio degli assistenti Simone Iuliano di Siena e Leonardo Mallimaci di Reggio Calabria. Quarto uomo ufficiale Domenico Castellone di Napoli. Finora le strade del Picchio e dinon si sono mai incontrate. Così come per la Spal che lo incontrerà per la prima volta. Queste le altre designazioni: Campobasso-Arezzo (Andeng Tona Mbei di Como), Lucchese-Pineto (Allegretta di Molfetta), Milan Futuro-Virtus Entella (Di Cicco di Lanciano), Perugia-Pianese (Frasynyak di Gallarate), Pescara-Ternana (Zanotti di Rimini), Pontedera-Legnago Salus (Iannello di Messina), Rimini-Carpi (Dorillo di Torino), Sestri Levante-Gubbio (Zoppi di Firenze), Vis Pesaro-Torres (Mazzoni di Prato).