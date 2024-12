Quifinanza.it - La Fed tagli i tassi di un quarto di punto: nel 2025 altre due sforbiciate

La Feddi undi, portandoli in una forchetta fra il 4,25 e il 4,50%. Per la banca centrale statunitense si tratta della terza riduzione consecutiva del costo del denaro.In settembre aveva infattiato idi mezzoe in novembre dello 0,25%.La Fed prevede duedeinelper un totale di mezzo. E’ quanto emerge dalle dot-plot, le tabelle allegate alla decisione di politica monetaria. In settembre aveva previsto quattro.Wall Street gira in negativo con la Fed che ha segnalato solo duedeinel.“I recenti indicatori mostrano che l’attività economica ha continuato a espandersi a una velocità solida. Le condizioni sul mercato del lavoro si sono allentate e la disoccupazione è aumentata ma resta bassa. L’inflazione ha compiuto progressi verso l’obiettivo del 2% ma resta elevata”, si legge nel comunictao della Fed.