Ilgiorno.it - La Emperor Ale: "148 bottiglie solo per Bon Wei"

Cinque whisky, una prestigiosa carta dei vini e ora anche una birra: il ristorante di alta cucina regionale cinese Bon Wei si arricchisce di una nuova proposta, aprendo le porte allaAle. Si tratta del primo prodotto del birrificio italo-cinese Postwave realizzato appositamente per un ristorante in Italia. Una golden ale a doppio malto dallo stile belga, prodotta in edizione limitata di 148. Una birra che deve il nome al colore dorato che la contraddistingue, "perché in Cina il giallo era il colore dell’imperatore", racconta Silvio Festari, fondatore di Postwave. Un prodotto dalla gradazione robusta, pensato "per un caro amico più che per un cliente". E perfetto da abbinare a "un’esperienza culinaria ’alta’ come quella della Badacaixi, le otto regioni gastronomiche della Cina di Bon Wei".