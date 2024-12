La Commissione europea approva 13 miliardi per impianto semiconduttori Silicon Box a Novara

Quotidiano.net - La Commissione europea approva 1,3 miliardi per impianto semiconduttori Silicon Box a Novara

Lahato, in base alle norme Ue sugli aiuti di Stato, una misura italiana da 1,3di euro perBox per la costruzione di undi collaudo e imballaggio avanzato di. La misura rafforzerà la sicurezza dell'approvvigionamento, la resilienza e l'autonomia tecnologica dell'Europa nel settore dei. La nuova struttura fornirà soluzioni di packaging avanzate. L', che dovrebbe funzionare a pieno regime nel 2033, dovrebbe lavorare circa 10.000 pannelli a settimana. "La decisione dellarafforza il nostro ruolo nel settore dei, delle alte tecnologie e per l'autonomia strategica dell'Ue. L'Italia è finalmente al centro della sfida tecnologica". È quanto afferma il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso.