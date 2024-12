Italia 2023 | risparmi energetici oltre 36 Mtep grazie alla Direttiva europea

Quotidiano.net - Italia 2023: risparmi energetici oltre 3,6 Mtep grazie alla Direttiva europea

Nelinsono stati realizzati nuoviper3,6(milioni di tonnellate equivalenti di petrolio), pari ai consumi elettrici complessivi del Lazio e della Toscana. Ilo è stato generatoa progetti avviati dal 2021 per rispettare lasull'efficienza energetica, ed equivale al 92% dell'obiettivo fissato per il solodal Pniec (Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima). Preponderante il traino delle detrazioni fiscali: circa 2, pari al 56,2% deitotali. È quanto emerge dal 13/o Rapporto annuale sull'efficienza energetica dell'Enea.