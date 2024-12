Tuttivip.it - “Io e Helena ora…”. Grande Fratello, l’annuncio di Lorenzo sciocca il pubblico: “Beh, ve l’ho detto”

Negli ultimi giorni nella casa delsi è verificato un evidente cambiamento nei rapporti tra alcuni concorrenti ePrestes. In molti hanno notato come Jessica,e Shaila abbiano ricominciato a interagire con la modella, comportamento che ha destato sospetti tra i telespettatori.Spolverato, in particolare, ha sorpreso tutti il 18 dicembre con alcune dichiarazioni fatte a Luca Calvani, in cui ha ammesso di stare rivalutando. “La sto rivalutando. Adesso c’è comunicazione e non vedo più incoerenza. Anche se mi servirà tempo per fidarmi di nuovo di lei, non credo sia cattiva. A lei mi sono legato per un motivo”, ha confidato il modello.Questo improvviso dietrofront non è passato inosservato, soprattutto perché coincide con alcune rivelazioni fatte recentemente da Eva Grimaldi.