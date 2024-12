Instagram avverte | non fidatevi delle immagini online

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – In una serie di post pubblicati su Threads, Adam Mosseri, a capo di, ha sollevato un tema cruciale per l'era digitale: la crescente difficoltà di distinguere la realtà dalla finzione, a causa della proliferazione di contenuti generati dall'intelligenza artificiale. Mosseri sottolinea come l'IA sia ormai in grado di produrree .