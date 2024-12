Liberoquotidiano.it - Infortuni: incidente sul lavoro al porto di Genova, un morto e un ferito

Leggi su Liberoquotidiano.it

, 18 dic. - (Adnkronos) - Gravesulla scorsa notte aldiVoltri, dove un operaio di 52 anni èschiacciato contro un container. L'è avvenuto la scorsa notte intorno alle 3. Secondo quanto ricostruito si sarebbero scontrate due ralle portuali. L'operaio stava controllando i sigilli di un container quando, per cause ancora in via di accertamento, è stato investito e schiacciato. Inutili i soccorsi, sul posto il 118, la Croce Verde Praese, un'ambulanza di Ponente Soccorso, il gruppo Prevenzione e Sicurezza Ambienti diAsl3 e la polizia stradale di Sampierdarena. Un altro operaio di 46 anni è rimastogravemente e trasportato all'ospedale San Martino in codice rosso.