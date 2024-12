Veneziatoday.it - In arrivo una veloce perturbazione dal nord Europa, ma nel weekend migliora

Leggi su Veneziatoday.it

Tra giovedì e venerdì è confermato il passaggio di unain discesa dal, con piogge e rovesci in pianura e deboli nevicate in montagna mediamente tra 800-1200 metri di quota, contestualmente a un calo termico più marcato in montagna.Ventilazione in temporaneo.