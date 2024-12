Ilgiorno.it - Il record del Toro : quattro inchieste in tre mesi

Leggi su Ilgiorno.it

ordinanze in meno di tre. Se non è un, poco ci manca. Continuavano a piovere misure di custodia cautelare in carcere sulla testa di Luca Lucci, che ha definitivamente e inevitabilmente abdicato al trono di sovrano della Curva Sud. Partiamo dalla fine di settembre, quando il capo ultrà di 43 anni, già condannato per droga e per la violenta aggressione durante un derby che costò un occhio a Virgilio Motta (che anni dopo si tolse la vita), è finito in manette con l’accusa di aver trasformato il secondo anello blu del Meazza nel quartier generale di un’associazione a delinquere che dettava legge allo stadio con pestaggi e intimidazioni e che all’esterno era arrivata a stringere rapporti di amicizia e affari con personaggi dello spettacolo come Fedez. Un dominio condiviso con i vicerè della Nord e reso granitico da un patto di non belligeranza per la spartizione dell’indotto nero di San Siro.