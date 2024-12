Ilrestodelcarlino.it - Il presidente nazionale Granelli all’assemblea di Confartigianato

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

L’assemblea dei delegati diFederimpresa cesenate, che ha suggellato un anno associativo di crescita e sviluppo, è stata nobilitata lunedì sera alla sede di via Alpi dalla presenza deldiMarcoe del segretarioVincenzo Mamoli, che sono stati presenti anche alla assemblea del personale guidata dal segretario Stefano Bernacci la quale ha preceduto l’evento con il coinvolgimento degli imprenditori eletti nell’Assemblea. A completare un parterre di primo livello era presente anche ilregionale di Confartigianto Davide Servadei. Negli interventi dei presidenti cesenati Daniela Pedduzza, Fulvia Fabbri e Stefano Soldati, oltre a rimarcare l’attività svolte nel 2024 con i nuovi impegni sul Campus d’impresa, la Comunità digitale e l’intelligenza artificiale a misura d’impresa e il servizio sostenibilità per la transizione ecologica, si è incentrata l’attenzione su come l’azione propulsiva sul territorio si prefigge di essere coerente con il progetto strategico della associazione, con la consapevolezza sempre più piena di essere parte di un sistema strutturato a cui in ogni circostanza è possibile fare riferimento.