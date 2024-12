Forlitoday.it - Il Popolo della Famiglia incontra il sindaco Zattini: "Pronti a valorizzare i nostri dirigenti locali"

Leggi su Forlitoday.it

Mercoledì mattina ildi Forlì, insieme al consigliere nazionale Mirko De Carli, hato ilGian Lucaper i tradizionali auguri di Natale. "È stata l'occasione per complimentarci per il lavoro svolto finora dall'amministrazione e per rinnovare il.