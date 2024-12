Tuttivip.it - “Il mio ex…”. Grande Fratello, Lorenzo se lo lascia scappare parlando con lui

Da qualche settimana, nella Casa del, si discute animatamente sulla presunta omosessualità diSpolverato, soprattutto dopo l’ingresso in puntata della mamma di Shaila Gatta. Tanto che in molti si aspettano da un momento all’altro un suo coming out. Tuttavia, l’attenzione del pubblico si è concentrata su un episodio recente in cuisembra essersi tradito involontariamente mentre scherzava con i coinquilini, in particolare con il rugbista Maxime Mbanda., durante una conversazione leggera, avrebbe pronunciato una frase che ha subito acceso le speculazioni. “Proprio così:sembra aver nominato ‘il mio ex’, salvo poi zittirsi visibilmente imbarazzato”. Ma cosa avrà detto davvero? E soprattutto, si è trattato di un outing non voluto o di una semplice svista?Tutto è iniziato quando Maxime Mbanda ha condiviso con i concorrenti la scelta del nome ‘Celeste’ per sua figlia, ispirata alla canzone “Così Celeste” di Zucchero.