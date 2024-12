Riminitoday.it - Il meteo aspettando il Natale, l'esperto: "Addio alta pressione, attese nel weekend due perturbazioni"

Leggi su Riminitoday.it

L’ancora ben salda sulla nostra Penisola manterrà tempo stabile e soleggiato almeno fino a mercoledì, con temperature che potranno superare i 15 gradi durante il giorno sopratutto in montagna. "Questo per mezzo di una massa d’aria mite che farà sentire i suoi massimi effetti in.