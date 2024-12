Il Messaggero celebra il Giubileo con un videomapping sulla facciata

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – Una spettacolare installazione visiva, proiettatasede storica del quotidiano romano in via del Tritone, a dare il via alle feste di Natale e perre l’inizio dell’Anno Santo 2025. L’Amministratore Delegato del giornale, Azzurra Caltagirone ha acceso l’animazione, progettata da Enel, che proiettadel palazzo di via del Tritone le .