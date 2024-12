Today.it - Il marito prova a soffocarla col cuscino, ma dalla videochiamata rimasta aperta vedono tutto: arrestato

Leggi su Today.it

I carabinieri hannoun 48enne, già noto alle forze dell'ordine, per il reato di maltrattamenti in famiglia ai danni della moglie. Siamo a Letojanni, in provincia di Messina. L'intervento dei Carabinieri è scattato dopo una chiamata al 112: era proprio la donna che segnalava atti di.