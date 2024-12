Ilfoglio.it - Il candido Candiani rovina la giornata a Meloni e offre spunti all'opposizione contro i treni di Salvini

Leggi su Ilfoglio.it

Per fortuna c’è Stefano. Ci pensa questo leghista ad accendere unagià scritta come quella delle comunicazioni della premier in Aula in vista del Consiglio europeo. Spartito che &. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti