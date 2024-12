Quotidiano.net - Il bonus casa resta al 50%, ma c'è la stretta sulle caldaie

Ilper ristrutturaree l'ecoper la riqualificazione energeticano al 50% per il 2025 per le prime case, e al 36% per le seconde, come previsto dalla manovra, ma con unaalimentate a combustibili fossili che non potranno essere più portate in detrazione. Il testo approvato dalla commissione Bilancio ha accolto infatti un emendamento di Forza Italia (firmato da Pella e Cannizzaro), che chiedeva di escludere lea gas dalle agevolazioni.