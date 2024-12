Quicomo.it - Il bar di Matteo chiude per sempre: è stato il cuore di via Cadorna per 40 anni

Venerdì 20 dicembre sarà una giornata carica di emozione per chi ha frequentato il Bar Mokarabia di viaa Como. Dopo 40di attività,Vener, il titolare, abbasserà le serrande per l’ultima volta. Non è solo la chiusura di un locale, ma la fine di un’era che ha segnato la vita.